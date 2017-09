Tomou todas, almoçou, agrediu a irmã e terminou preso pela PM de Itamaraju

Por volta das 12h45 deste sábado, dia 2 de setembro, após chamado através do telefone 190, uma guarnição da 43ª Companhia Independente da Polícia Militar de Itamaraju (CIPM), deslocou-se à Rua Pôr do Sol, no Bairro Novo Prado, região oeste da cidade, onde um homem, em visível estado de embriaguez, estava fazendo arruaças e ameaçando a própria irmã de morte.

Chegando ao local os militares ouviram a vítima, identificada como Edileuza Cancela dos Santos, que relatou ter sido agredida fisicamente e ameaçada de morte pelo próprio irmão, Ednaldo Cancela dos Santos, que furioso, precisou ser detido por outros familiares. A mulher disse que Ednaldo, após beber a manhã inteira, chegou em sua casa dizendo que estava com fome e após comer fartamente, do nada, começou a agredi-la com palavras de baixo calão.

Quando os policiais registravam a ocorrência o acusado chegou e em posse de uma ferramenta conhecida como cavadeira, começou novas agressões verbais, mas assim que avistou a guarnição, tentou fugir, tendo caído e sofrido escoriações na face.

Diante do flagrante o acusado Ednaldo Cancela dos Santos recebeu voz de prisão e como a cidade de Itamaraju continua sem plantão da Polícia Civil nos finais de semana, acabou sendo conduzido e apresentado à sede da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas, onde permanece custodiado à disposição da Justiça. (Por Ronildo Brito)