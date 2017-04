Torcedor do Bahia é morto após Ba-Vi na Arena Fonte Nova

Um adolescente de 17 anos foi morto na noite deste domingo, 9, por volta das 20 horas, na avenida Vasco da Gama, em Salvador. Carlos Henrique Santos de Deus era torcedor do Esporte Clube Bahia e voltava com o amigo Isaías Souza Santos do jogo entre o Bahia e Vitória, que ocorreu na Arena Fonte Nova, quando eles foram baleados.

O jovem foi atingido com tiros na perna e axila e não resistiu aos ferimentos. Já Isaías, que também foi baleado, foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE), que fica na Vasco. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

A Superintendência de Telecomunicações (Stelecom) não soube informar se o crime tem relação com as brigas entre as torcidas. Além do homicídio, o Ba-Vi foi marcado por confusão entre as organizadas.

Ainda segundo a polícia, uma grande briga generalizada foi registrada na região do Dique do Tororó antes do jogo e 45 pessoas foram presas pela Polícia Militar. (Informações: A Tarde)