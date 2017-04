Torneio do Trabalhador 2017 começa neste sábado (08) no CSU de Teixeira de Freitas

O tradicional Torneio do Trabalhador de Futebol do Centro Social Urbano (CSU) começa neste sábado (08/04), a partir das 13h30. O evento completa este ano 33 anos de tradição e todos os anos, conta com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal. Cerca de 100 times vão participar do torneio este ano com a final marcada para o feriado do dia 1º de maio (segunda-feira).

A conquista do título do Torneio do Trabalhador que envolve centenas de jogadores que trabalham no comércio da cidade e em empresas da região é uma disputa esportiva que mais movimenta Teixeira de Freitas ao longo desses anos todos. O torneio é uma festa esportiva que sempre acontece como previas das festividades do aniversário da cidade que é comemorado no dia 9 de maio.

Segundo Anderson Pinto, secretário Municipal de Esportes e Lazer, o evento envolve toda cidade e integra a região inteira. E não só o futebol tem participação, diversas outras modalidades esportivas também são convidadas para atuarem em áreas paralelas do CSU e, para este ano, conforme o secretário, a Secretaria de Esportes está preparando um evento com toda uma estrutura superior que vai ainda mais elevar a marca do evento.

“O Torneio do Trabalhador de Teixeira de Freitas é um evento contagiante para os amantes do mundo da bola, tanto no futebol de campo, quanto no futebol de salão. E ainda haverão barracas, palco com sonorização, banheiros químicos e cobertura nas áreas estratégicas para melhor comodidade do público. E tudo isso, fazem o diferencial da festa”, lembra o secretário de Esportes e Lazer Anderson Pinto. (Por Athylla Borborema).