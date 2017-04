Torneio do Trabalhador movimenta equipes, atletas e torcedores de Teixeira de Freitas

Aconteceram no último sábado, dia 8, no CSU – Centro Social Urbano, os primeiros jogos do Torneio do Trabalhador de Teixeira de Freitas. O torneio acontece há mais de 10 anos e segundo a assessoria de imprensa do município, é um dos maiores e mais tradicionais torneios amador do interior da Bahia.

Um grande público compareceu ao CSU para prestigiar o torneio e as arquibancadas lotaram. Alguns jogos chamaram a atenção pela técnica dos atletas participantes, algumas equipes apresentaram um futebol de qualidade.

Os jogos tiveram início às 14h, com as rodadas se completando no domingo. Este ano 108 equipes estão participando do torneio, sendo 100 masculinas e 8 femininas. A equipe organizadora do evento é toda da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, pasta que tem como titular Anderson Pinto.

Aos sábados e domingos acontecem as disputas nas modalidades campo na estrutura montada no CSU, sendo que aos sábados o início será sempre às 14h e aos domingos às 7h. O torneio segue até o dia 1º de maio, quando serão realizadas as partidas finais e os vencedores receberão as premiações. (Da redação TN)