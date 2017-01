Trabalhador rural é assassinado supostamente após partida de dominó em Teixeira de Freitas

No fim da noite desta sexta-feira, dia 6 de janeiro, por volta das 23h30, policiais civis e militares, além de peritos e prepostos do Departamento de Polícia Técnica (DPT), deslocaram-se a uma fazenda às margens da rodovia BR-101, nas imediações do Restaurante Parada do Pedrão, próximo à divisa entre os municípios de Teixeira de Freitas e Caravelas, onde segundo moradores, um trabalhador havia sido assassinado.

A informação foi confirmada e a vítima trata-se de Josué Miranda Mendes, de 55 anos, que morava sozinho e tomava conta da fazenda, pertencente ao pecuarista Jamil, pessoa muito conhecida em Teixeira de Freitas.

Na perícia de local a cargo dos peritos Manuel Garrido e Pedro Paulo, ficou comprovado que Josué foi morto um tiro na face, disparado à curta distância e quando ele já estava deitado. O corpo foi encontrado numa cama de solteiro da casa onde a vítima residia.

Chamou a atenção da polícia e dos peritos, as pedras de dominó espalhadas sobre uma mesa, indicando que o assassinato pode ter ligação com o jogo. Nenhum sinal de arrombamento foi notado da residência, caracterizando que o assassino conhecia o trabalhador, bem como o imóvel.

Logo após o levantamento cadavérico e a perícia de local, foi autorizada a remoção do corpo ao IML para exames de necropsia. Como o crime aconteceu no fim da noite, a polícia não conseguiu localizar testemunhas. Apenas os moradores mais próximos, residente em um sítio vizinho, relataram que ouviram o estampido do tiro. (Da redação TN)