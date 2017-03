Traficante e matador do PCC é preso vivendo livremente em Itabatã

Na manhã deste sábado, dia 18 de março, uma ação conjunta envolvendo policiais civis do Núcleo de Repressão a Organizações Criminosas (NUROC) do Espírito Santos e da 8ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin) de Teixeira de Freitas, acabou com a prisão de um jovem no centro de Itabatã, distrito de Mucuri, que segundo as investigações seria integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo os policiais civis, Willian de Moura Campos, de 26 anos, seria intrigante do PCC com a matricula 14.337, número dado aos adeptos na organização criminosa. O acusado seria de alta periculosidade e agiria como matador para a facção, tendo cometido homicídio no Espírito Santo e Bahia. Willian tem em seu desfavor dois mandados de prisão em aberto.

Os policiais chegaram a Itabatã na noite de sexta-feira, dia 17 e na manhã deste sábado (18), conseguiram prender o fugitivo que estava vivendo com a mulher há cerca de cinco meses numa casa simples, localizada na Avenida Amazonas, no centro do Distrito.

No quarto do casal os policiais encontraram 01 revólver calibre 38. A polícia informou que William é apontado como chefe do tráfico de drogas em Cachoeira do Itapemirim, Braço do Rio e Pedro Canário, cidades do estado do Espírito Santo.

Os policiais civis descobriu que Willian comandava o tráfico nos bairros Gazzinelândia e Cidade Nova em Itabatã. William e a sua esposa foram conduzidos à sede da 8ª Coorpin em Teixeira de Freitas e apresentado ao delegado Gean Nascimento, responsável pelo plantão regional, para prosseguir com os trabalhos de investigação. Possivelmente os dois serão encaminhados para Espírito Santos, onde deverão permanecer à disposição da Justiça. (Por Ronildo Brito)