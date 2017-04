Traficantes presos usavam buraco para esconder drogas e máquina PagSeguro para receber valores das vendas

Na noite desta sexta-feira, dia 31 de março, a central de comunicação da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar de Teixeira de Freitas (CIOM), recebeu uma denúncia anônima informando que uma residência, localizada na Rua da Glória, no Bairro Vila Caraípe, região central da cidade, estava sendo usada como ponto de comercialização de drogas. Uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), foi designada ao local, onde confirmou a informação e abordou dois homens que estavam no interior do imóvel.

Wagner Elias dos Santos, de 53 anos, natural de Ribeirão das Neves-MG., e que estava residindo no endereço da ação e José Antônio Gomes Hortêncio, 34, oriundo de Pedro Canário-ES., e que disse residir na Rua dos Artistas, no Bairro Centauro, em Eunápolis, foram questionados e tentaram negar envolvimento com o tráfico de drogas. Mas durante buscas no interior da residência os militares encontraram uma mochila, onde estavam um revólver calibre 32, da marca Taurus, com uma munição intacta e outro cartucho calibre 38 e num buraco feito debaixo de uma cerâmica, foram apreendidos um tablete pesando 800 gramas de maconha, pedras brutas de crack e 29 pedrinhas do mesmo entorpecente.

Na casa ainda foram encontrados aparelhos de TV, celulares, documentação de uma motocicleta, carregadores de celulares, botijão de gás, duas furadeiras, uma máquina de cortar cerâmica, aparelho de som, secador de cabelo e fones de ouvido, materiais que a polícia acredita terem sido trocados ou penhorados por drogas. Também foi apreendida uma máquina de cartão PagSeguro, que estaria sendo usada para fazer recebimentos com cartões de crédito ou débito. Como os produtos não possuíam notas fiscais, foram apresentados à sede da 8ª Coorpin.

Wagner Elias e José Antônio receberam voz de prisão e foram conduzidos à sede da Polícia Civil de Teixeira de Freitas, onde o caso foi registrado e apresentado ao delegado Ricardo Amaral, que depois dos depoimentos, já no fim da noite, flagranteou os dois acusados pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e receptação.

Os dois estão custodiados na carceragem da 8ª Coorpin, mas nos próximos dias devem ser transferidos ao Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), onde vão permanecer à disposição da Justiça. (Por Ronildo Brito)