Trânsito do Espírito Santo é o que mais mata na Região Sudeste

O Espírito Santo é, proporcionalmente, o Estado da Região Sudeste que mais mata em acidentes de trânsito. São 21,76 mortes para cada 100 mil habitantes. Os dados são do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV).

De acordo com o levantamento, no ano de 2015, o mais recente com os dados disponíveis, foram 855 mortes no Estado.

Logo atrás do Espírito Santo vem Minas Gerais, com 18,85 mortes para cada 100 mil habitantes e 3.933 em números absolutos. São Paulo e Rio de Janeiro registraram, respectivamente, taxas de 13,34 e 13,27 e mortes por 100 mil.

O gerente técnico do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), Renato Campestrini, avalia que a grande quantidade de mortes no trânsito, não só no Espírito Santo, como em outros Estados do país, reflete o excesso de imprudência.

“Em algumas localidades faltam boas condições de rodovias, mas na maioria dos casos falta ao condutor ser prudente ao assumir a direção de um veículo. De nada vale ter boas rodovias e bons veículos se o fator humano, que é o condutor, não está preparado para ter uma postura defensiva”, diz.

Campestrini reitera que os dados compilados no site dão um panorama de como está a situação do trânsito no país, e orientam as ações a serem implementadas para tentar mudar esse quadro.

“É necessário um trabalho mais acentuado de educação e conscientização da importância do respeito às regras de trânsito. Em um segundo momento, é preciso aplicar mais penalidades àqueles que descumprem as normas, pois há uma sensação muito grande de impunidade”, avalia.

Para além da imprudência ele assegura que está faltando valorização à vida. “Só há respeito quando há fiscalização, sobretudo radares. As pessoas estão mais preocupadas com o dinheiro do que com a vida. Muita gente se queixa que há uma indústria da multa, mas não pensa nas graves consequências de um acidente de trânsito”. (Informações: A Gazeta)