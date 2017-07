TRE confirma decisão da inicial e extingue processo contra vereador Rubens do Hospital em Itamaraju Advogado Clebson Ribeiro Porto durante defesa no TRE/BA

Após decisão da Justiça Eleitoral local, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em Salvador, acaba de determinar a extinção do processo movido pela segunda suplente na tentativa de cassar o mandato do vereador Rubens Cleudes de Jesus Neves ‘Rubens do Hospital’ (PV), do município de Itamaraju.

O pedido foi formalizado à Justiça Eleitoral por Sônia Xavier de Souza, segunda suplente da coligação que elegeu o vereador ‘Rubens do Hospital, esse que já foi presidente da Câmara Municipal de Itamaraju.

Para tanto, Xavier apresentou junto à Zona Eleitoral da comarca de Itamaraju um pedido de Impugnação de Mandato. A defesa do detentor do mandato foi feita pelo renomado advogado Clebson Ribeiro Porto, especialista em direito eleitoral, bastante atuante em Teixeira de Freitas e região, que argumentou a intempestividade da ação, uma vez que apresentada “fora do horário de expediente”.

O advogado pontuou que embora tivesse a candidata observado o último dia do prazo decadencial para oferecimento da ação, teria que se dirigir ao cartório no horário de expediente das 8h às 14h, sendo, portanto, intempestivo o protocolo ocorrido às 14h33.

O magistrado zonal acabou encampando tal entendimento e sentenciado o processo a favor do vereador eleito, contudo, houve recurso ao TRE/BA pela segunda suplente do vereador, onde a Corte Eleitoral por unanimidade confirmou a decisão de primeira instância, julgando desprovido o recurso, determinando o arquivamento do processo.

Na manhã desta sexta-feira, dia 21 de julho, a equipe do Teixeira News falou por telefone com o vereador Rubens Cleudes de Jesus Neves ‘Rubens do Hospital’ (PV), quando ele comentou a decisão do TRE com serenidade, alegando que a justiça foi feita diante de um mandato a ele outorgado pelo povo. Neves também destacou o trabalho do advogado Clebson Ribeiro Porto, que na sua opinião “soube conduzir a defesa de maneira clara, ética e aplicando corretamente seu conhecimento na área do direito eleitoral”. (Por Ronildo Brito)