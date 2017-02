Trecho da BR-418 cede e tráfego está interrompido entre Nanuque e Carlos Chagas

Devido à forte chuva abriu uma cratera de 7 metros na BR-418, antes de Carlos Chagas-MG., impossibilitando o tráfego de veículo nos dois sentidos. Especificamente o trecho fica entre as cidades de Carlos Chagas e Nanuque, região da bacia do rio Mucuri. Essa estrada é a principal ligação entre a Bahia e o leste de Minas Gerais.

Considerando o grande volume de água que se acumulou nos afluentes do rio Mucuri, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve o rompimento da estrutura de terra existente na cabeceira da ponte de um córrego, vindo a abalar toda estrutura de concreto, impedindo assim o trânsito de veículos nos dois sentidos da via.

Este evento se deu na altura do Km 58 da BR-418 e nessa mesma rodovia, na altura do KM 30, próximo ao distrito de Mairinque, o Rio Mucuri atingiu seu volume máximo de água, transbordando e invadiu a rodovia, destruindo 70 % do eixo da via, sendo que os 30% restantes ficaram totalmente comprometidos, pois a sua parte estrutural cedeu com a enchente. “Diante disso, considerado esses dois sinistros, a rodovia BR-418 está totalmente interditada para o trânsito de veículos nos dois sentidos, entre as cidades de Carlos Chagas e Nanuque”, informa a 15ª Companhia PM Independente de Meio Ambiente e Trânsito.

E completa: “Tendo em vista que equipes da Polícia Rodoviária Estadual do 1º Pelotão de Teófilo Otoni, e do Grupamento de Polícia Rodoviária Estadual de Nanuque, juntamente com engenheiros do Departamento Estadual de Estradas e Rodagens – DER, seguem para o local fazendo as devidas sinalizações e estudos para providência de um possível desvio e posteriormente a solução total do problema”.

Tendo em vista a falta de previsão para liberação da via por parte do órgão responsável, a 15ª Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito, orienta a todos os usuários da via, para que possam adotar outras rotas alternativas. (Da redação TN)