Três ciganos são executados a tiros no interior da Bahia

Três ciganos foram mortos na madrugada desta quinta-feira, dia 2 de março, em Conceição de Feira, na região de Feira de Santana. Jeovânio Lima da Costa, 52 anos, Eluzia Almeida da Costa, 46, e o filho deles William Almeida da Costa, 22, estavam em casa quando foram surpreendidos por homens armados. Uma criança também estava no imóvel, mas foi poupada pelos criminosos. As vítimas trabalhavam como agricultores.

Segundo a Polícia Civil, três homens ainda não identificados entraram na residência da família, no Loteamento Mário Brandão, exigindo que lhes fossem entregue o dinheiro. Depois de recolherem uma quantia não divulgada e armas que encontraram no imóvel, os bandidos mataram as vítimas. A quantidade de armas levadas pelos criminosos também não foi informada.

A polícia está investigando o caso como latrocínio e duas equipes atuam na apuração: a 3ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Santo Amaro) e da Delegacia de Conceição de Feira. Os investigadores procuraram por imagens do local e de possíveis testemunhas, além de informações sobre os últimos dias da família para saber se existe algum histórico de conflito com outras pessoas da região. Ainda não há suspeitas de quem sejam os assassinos. (Informações: Correio)