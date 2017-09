Três mortos e 20 feridos: Ocupantes de ônibus retornavam após manutenção em fábrica no ES Local de acidente na região sul da Bahia (Foto: Reprodução/TV SantaCruz)

Três pessoas morreram e cerca de 20 ficaram feridas após um ônibus tombar, na madrugada deste sábado (2), em um trecho da BR-101, no município de Mascote, região sul da Bahia. O acidente ocorreu, por volta de 1h20, no km-619 da rodovia, perto do distrito de São João do Paraíso.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus estava com 48 pessoas e seguia da cidade de Dias D’Ávila, na região metropolitana de Salvador, para Aracruz, no Espírito Santo. O motorista do ônibus disse que a pista estava molhada e o veículo derrapou.

De acordo com o órgão de trânsito, o veículo transportava trabalhadores que prestam manutenção em fábricas. Os funcionários, segundo o órgão de trânsito, estavam retornando para casa. As vítimas não tiveram identidades divulgadas.

Os mortos foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itabuna, também no sul do estado. Já as pessoas feridas foram encaminhadas para o Hospital de Base de Itabuna. O estado de saúde atualizado dos sobreviventes não foi informado. A PRF disse, no entanto, que todos tiveram ferimentos leves. (Informações: G1 Bahia)