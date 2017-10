Trio preso em “boca de fumo” de Itabatã é indiciado por tráfico de drogas na 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas

Yuri da Silva Castro, de 20 anos, Paulo Henrique Pereira de Jesus, 22 e Rafael de Jesus Lima, de 19 anos de idade, foram presos na noite da última quinta-feira, dia 28 de setembro, no interior de uma casa, localizada na Rua Rio Paraíba do Sul, Bairro Triângulo Leal, em Itabatã, distrito de Mucuri. O trio foi surpreendido por uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), da 89ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que foi ao endereço checar uma denúncia anônima, sobre o funcionamento de um ponto de comercialização de drogas.

Chegando ao endereço os militares notaram que um dos acusados, tentava fugir e ao receber ordem de parada, levou a mão à cintura, momento que houve um revide preventivo de um dos policiais, atingindo-o de raspão na perna. Durante buscas no interior da residência os militares encontraram uma embalagem de goma de mascar e dentro da mesma estavam 15 pedras de crack, além de R$ 245,00 em espécie. No quintal, enterradas, os policiais encontraram outras 25 pedras do mesmo entorpecente. O acusado Yure, atingido numa das pernas, recebeu atendimento médico no Hospital São José, em Itabatã e logo em seguida os três foram conduzidos e apresentados à sede da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas, onde estava de plantão a delegada Kátia Guimarães.

Informações confirmadas na manhã desta segunda-feira, dia 2 de outubro, dão conta que após serem ouvidos os três acusados foram indiciados por tráfico de drogas, com base no Artigo 33, da Lei 11.343/2006. Após concluído o procedimento na Polícia Civil, Paulo Henrique, Yure e Rafael, serão mandados ao Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), ficando à disposição da Justiça. (Por Ronildo Brito)