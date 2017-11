Uber comemora e taxistas criticam decisão do Senado

O resultado da votação do Projeto de Lei 28/2017, que regulamenta aplicativos de transporte privado individual, como Uber, 99 Pop e Cabify, foi recebido com desalento, nesta terça-feira, 31, por representantes dos taxistas de Salvador, após o Senado Flexibilizar a proposta a favorr das plataformas digitais.

Nesta quarta, 1º, ou quinta, 2, quando voltam de ônibus à capital baiana após acompanhar em Brasília a sessão, 40 filiados do Sindicato dos Motoristas Autônomos e Taxistas de Salvador (Sindtáxi) pretendem se reunir com a direção da entidade para definir as ações que tomarão daqui para frente, quando o projeto será reavaliado pela Câmara dos Deputados.

Na noite desta terça mesmo, porém, a presidente do Sinditáxi, Roseli de Abreu, criticou a decisão do Senado.

“O que nós queríamos é que fosse regulamentado pelo município, que a prefeitura fosse responsável por liberar a licença, que tivesse a placa a vermelha, como é para o táxi, e que o proprietário do carro fosse sempre o motorista”, disse a sindicalista, listando exigências da categoria que foram derrubadas.

Para ela, as regras “seriam uma maneira para melhorar a fiscalização”. No estágio atual, avalia Roseli, “ficou do jeito que o Uber queria”. “A gente fica aqui aguardando e a classe dos taxistas está acabando”, sentenciou.

O secretário de Mobilidade de Salvador, Fábio Mota, também avaliou a decisão “de forma negativa”.

Para ele, “se a prefeitura não regulamenta o serviço, não tem quem faça a vistoria do veículo”. “Esperamos que na Câmara isso seja revertido”, anseia o gestor. (Da redação TN)