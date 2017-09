UFSB oferece 57 vagas para professor; salários chegam a R$ 10 mil

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) abriu seleção para contratação de 57 professores. Os cargos possuem remuneração de até R$ 10.043,67. As inscrições podem ser realizadas até o dia 9 de outubro, mediante preenchimento de formulário eletrônico, no site da instituição.

As vagas são para os campi localizados nas cidades de Itabuna, Teixeira de Freitas e Porto Seguro, e abarcam as diversas áreas de conhecimento, como Artes, Educação, Medicina, Geologia, Química, Engenharias, Computação, entre outras.

A taxa para inscrição custa R$ 280. No entanto, o candidato pode solicitar a isenção do pagamento, caso se enquadre nos requisitos que constam no edital do certame, até o dia 27 de setembro.

O processo seletivo terá 3 etapas: a primeira é uma prova escrita, de caráter eliminatório; a segunda é prova de títulos e de proposta acadêmica, de caráter classificatório; e a última é uma prova oral, de caráter eliminatório e classificatório. As provas escritas serão realizadas em Itabuna, Porto Seguro, Teixeira de Freitas e Salvador. (Da redação TN)