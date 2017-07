Uldurico Júnior confirma R$ 3,2 milhões de emendas para Teixeira de Freitas

Nesta quarta-feira, dia 26 de julho, o deputado federal Uldurico Júnior (PV), concedeu uma entrevista ao Jornal do Descobrimento, jornalístico do meio dia da Rádio Câmara (90,9 FM), quando detalhou a disponibilização através do seu mandato, de quatro emendas para o município de Teixeira de Freitas.

Segundo Uldurico Júnior, que tem a sua maior base eleitoral na região extremo sul, a primeira emenda que ele viabilizou no orçamento da União para Teixeira de Freitas, no valor de 500 mil, visa investir especificamente na área esportiva. O secretário municipal de Esportes, Anderson Pinto, primo do parlamentar, já assegurou que o recurso será investido para reforma, adequação e ampliação dos campos de futebol em quatro bairros da cidade e outras ações de incentivo aos desportistas. O dinheiro, segundo Anderson Pinto, já está disponível na conta específica do município na Caixa Econômica Federal.

Ainda durante a entrevista o deputado Uldurico Júnior confirmou outra emenda também de R$ 500 mil para reforma no Mercado Municipal de Teixeira de Freitas, uma reivindicação da população e principalmente dos comerciantes que trabalham no local. Ainda segundo Júnior, da mesma modalidade impositiva, ele disponibilizou mais duas emendas, uma de R$ 1 milhão para investimentos gerais na área de saúde e outra de R$ 1,2 milhão para construção da nova Unidade Materno Infantil (UMMI), de Teixeira de Freitas.

O prefeito do município, Temóteo Brito (PSD), já confirmou que estuda a adequação de uma obra abandonada desde à época do governo do Padre Apparecido Staut (em memória), projetada inicialmente para abrigar o Centro de Hemodiálise. Com a disponibilização desse serviço através de uma parceria público privada (ppp), em outro local, no Bairro Bela Vista, o prédio inacabado, após ser readequado, finalizado e equipado, passaria ser a maternidade municipal. Esse prédio fica na mesma região onde estão o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF) e a Unidade de Pronto Atendimento 24Horas (UPA).

Investigação contra Temer

Ainda durante a sua entrevista, a primeira dada à Rádio Câmara de Teixeira de Freitas, primeira emissora legislativa da Região Nordeste, Uldurico Junior falou da crise política que arrodeia Brasília, na sua opinião agravada, após o encontro às escondidas do presidente Michel Temer com o empresário investigado Joesley Batista. “Assim como todos os cidadãos brasileiros, eu, na qualidade de deputado federal, estou preocupado com tudo que vem acontecendo. Fico indignado com a troca de votos por emendas e não consigo aceitar os motivos dessa “guerra” pra não permitir que Temer seja investigado. Eu vou votar pela investigação”, adiantou. (Por Ronildo Brito)