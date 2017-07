Um assassinato acontece a cada 5 horas no Espírito Santo

Uma pessoa é assassinada a cada cinco horas no Espírito Santo. O levantamento da Rádio CBN Vitória é com base em dados dos cinco primeiros meses de 2017, por meio das informações divulgadas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). De janeiro a maio, 628 foram mortas no Estado, o que representa um aumento de quase 30% quando comparado com 2016. No mesmo período do ano passado, a Sesp registrou 530 homicídios, quando um assassinato ocorreu a cada sete horas.

Um crime recente e bárbaro deixou os capixabas sensibilizados com a dor de uma família: dois irmãos foram mortos dentro de casa em Ibiraçu, no Norte do Estado, aproximadamente a 60 km de Vitória. Lucas e Luérick Cera foram enforcados e estavam amarrados com as mãos para trás. O crime foi nesta quarta-feira (12). A Polícia suspeita de latrocínio, já que o dinheiro da venda de um carro, que estava com as vítimas, desapareceu.

Foi a vez da dona de casa Elizena de Martha chorar pela morte dos filhos. “Foi uma barbaridade, muita crueldade o que fizeram com meus filhos. Meu coração está partido, estou controlada por remédios”, desabafa.

O secretário de Segurança Pública, André Garcia, diz que o elevado número se deve à greve da Polícia Militar e diz que a pasta tem trabalhado para voltar a reduzir os índices. “Este ano é um ano atípico, por causa exatamente deste evento em fevereiro (greve da PM). Do ponto de vista estatístico, não tem como fazer comparação por conta da ausência de prestação de um serviço que é essencial para controlar a criminalidade violenta que é o policiamento ostensivo”, comenta.

A Polícia Militar ficou parada no Estado por mais de 20 dias em fevereiro. Só naquele mês, 229 pessoas morreram em decorrência da violência no Espírito Santo. A greve pôs freio a uma série de quedas na taxa de homicídios do Estado. O Espírito Santo fechou o ano de 2016 com a menor taxa dos últimos 28 anos.