Um dos suspeitos mortos em confronto era fugitivo do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas

Na manhã desta segunda-feira, dia 23 de janeiro, foi identificado no Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), por familiares, o corpo de Acácio Alves Mendes, de 20 anos, morador de Posto da Mata, distrito de Nova Viçosa e que morreu neste domingo (22), em confronto com um guarnição da Cipe-Mata Atlântica. Acácio era fugitivo do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), após sair na temporária e não retornar mais para pernoitar na prisão. O outro morto na mesma ação continua sem identificação no IML de Teixeira de Freitas.

A dupla estava numa moto Honda CG Titan, 150cc e neste domingo, dia 22, “furou” um bloqueio da Cipe-Mata Atlântica, montada nas imediações da Casa Salvador, às margens da rodovia BR-101, no município de Nova Viçosa.

Além de não parar, segundo os policiais, o carona da motocicleta começou a efetuar disparos de arma de fogo em direção à guarnição, que no revide, conseguiu acerta os dois, que caíram e apesar de serem socorridos ao Hospital Santa Amélia, em Posto da Mata, acabaram não resistindo e morreram.

Com a dupla, além da moto, os militares apreenderam um revólver calibre 38, da marca Taurus, com um cartucho intacto, um picotado e quatro deflagrados, além de uma submetralhadora calibre 380, com seis cartuchos intactos. (Da redação TN)