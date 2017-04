Um morre e três ficam feridos na rodovia BR-101, no ES

Um homem morreu e outras três pessoas ficaram gravemente feridas, entre elas uma criança, em um acidente no km 225,6 da BR 101, na madrugada deste sábado (29), em Fundão-ES. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Astra, que seguia no sentido Vitória, perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e colidiu de frente com um Ford Ecosport, que seguia no sentido contrário.

O motorista do Astra não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele foi identificado como Giovanni Ramboriello, de 38 anos. Segundo os familiares, Giovanni era motorista profissional e estava a caminho de um frigorífico a trabalho no momento do acidente. Ainda segundo familiares, Giovanni sempre fazia esse trajeto e já estava familiarizado com a estrada.

As outras vítimas do acidente, um homem, de 30 anos, uma mulher que não teve a idade informada e um menino de quatro anos, estavam no Ford Ecosport, de acordo com a PRF. Eles foram socorridos e encaminhados para o hospital Jayme Santos Neves, na Serra, Região Metropolitana de Vitória-ES. (Informações: A Gazeta)