Um morto e dois gravemente feridos após acidente automobilístico na BR-101, entre Teixeira de Freitas e Itamaraju

A colisão envolveu uma carreta Mercedes Benz, de cor cinza, placa de aluguel PPG-7470, licenciada em Santa Maria de Jetibá-ES., e um Volkswagen Gol, também de cor cinza, placa policial EMO-4829, de Boa Esperança-ES., na altura do Km 842 da rodovia BR-101, trecho entre Teixeira de Freitas e Itamaraju. O motorista da carreta, que não teve o nome divulgado não se feriu, enquanto o condutor do Gol, identificado como Frederico Uhl, de 34 anos de idade, morreu na hora.

Outros dois ocupantes do Gol, Josemar das Neves Nascimento e Sidney das Neves, se feriram com gravidade e estão internados no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF).

Agentes do Posto da Polícia Rodoviária Federal de Teixeira de Freitas (PRF), estiveram no local, onde fizeram a orientação do tráfego, até que o corpo da vítima fatal fosse removido ao IML e os carros retirados na pista. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. (Por Ronildo Brito)