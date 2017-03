Um morto e outro ferido em grave acidente automobilistico na BR-101, entre Teixeira de Freitas e Itamaraju

A colisão frontal aconteceu na noite deste sábado, dia 11 de março, por volta das 19h, na altura do Km 856 da rodovia BR-101, próximo ao Posto Nova Era, em território de Teixeira de Freitas e envolveu uma carreta carregada com polietileno, dirigida por Gidel Vaz Pinheiro, de 44 anos de idade e um Fiat Uno, de cor branca, placa policial FET-7843, conduzido por Clóvis Sátiro Ursulino, o “Popô”, 45, morador do Distrito de Juerana, município de Caravelas.

Com a batida, o caminhoneiro ficou ferido, inclusive com lesões numa das pernas e suspeita e afundamento parcial de crânio, enquanto Clóvis, que dirigia o carro menor, acabou morrendo na hora. Um homem que viajava como carona no Uno, saiu ileso. Gidel foi socorrido ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, enquanto o corpo da vítima fatal terminou encaminhado ao Instituto Médico Legal Nina Rodrigues de Itamaraju (IML), para exames de necropsia.

O boletim informando sobre as causas do acidente ainda será divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas segundo informações do caminhoneiro Gidel Vaz Pinheiro, de 44 anos, que foi socorrido consciente, no momento da colisão existia uma fila longa de carros na mão de direção do motorista do Uno e possivelmente para não bater no fundo de algum veículo, ele tenha forçado a ultrapassagem. “Dirigia na minha mão e quando percebi o Uno surgiu na minha frente. Ainda tentei evitar a colisão mas não foi impossível”, disse.

A carreta seguia de Teixeira de Freitas para Itamaraju, enquanto o Uno fazia o trajeto contrário. Com a batida a carreta desceu a ribanceira e ficou destruída, enquanto o Uno parou à beira do acostamento. (Por Ronildo Brito)