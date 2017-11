Um morto e quatro feridos em grave colisão automobilística em Mucuri Impacto lateral atingiu em cheio o banco onde estava a vítima fatal l Foto: Liberdade News

Karen Souza Santos, de 19 anos de idade, morreu no fim da manhã deste último sábado, dia 18 de novembro, após o carro em que ela estava, um Volkswagen Gol, ter sido abalroado por uma carreta, na rodovia BR-101, trevo de acesso a Mucuri. Outros quatro ocupantes do veículo de passeio ficaram feridos e foram socorridos a um hospital de Itabatã, sendo que o motorista, em estado grave, foi transferido logo depois para Vitória-ES.

Pela posição em que ficou o Gol e pelas marcas de frenagem da carreta, testemunhas disseram que o motorista do veículo menor teria feito parte do trecho e avançado para tentar atravessar a rodovia, quando fora surpreendido pela carreta, que trafegava no sentido Espírito Santo/Teixeira de Freitas.

Após o choque o Gol foi arrastado por cerca de 100 metros, rodou na pista e parou no canteiro central da rodovia. Acredita-se que a vítima fatal estava no banco do carona, lateral onde recebeu o impacto direto da carreta.

O motorista da carreta não se feriu com gravidade, enquanto o corpo da vítima fatal acabou sendo removido ao Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), para exames de necropsia. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos. (Por Ronildo Brito)