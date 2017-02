Um morto, maior preso e menor apreendido durante ação da Cipe-Mata Atlântica em Cabrália

Na madrugada deste domingo, dia 5 de fevereiro, policiais militares da Cipe-Mata Atlântica, após informações de intensa movimentação do tráfico de drogas, deslocaram-se ao Distrito de Ponto Central, no município de Santa Cruz Cabrália, onde de imediato abordaram dois suspeitos, que tentaram correr assim que avistaram a viatura.

Com um menor de 16 anos os policiais apreenderam um revólver calibre 38, municiado com quatro cartuchos, sendo um picotado e três intactos, além de 25 buchas de maconha e R$ 56,00 em espécie. Já com Éder de Souza Lass, de 26 anos, foi encontrada uma sacola plástica contendo 65 buchas de maconha, 18 pinos de cocaína e R$ 250,00 em dinheiro.

Com a descoberta o maior recebeu voz de prisão e o menor de apreensão e quando os policiais conduziam os mesmos à Polícia Civil de Eunápolis, quando estavam passando por Barrolândia, foram abordados por uma testemunha, informando que perto do local onde eles tinham feito a ação, existia um terceiro acusado armado e escondido dentro de uma casa.

Imediatamente, dizem os militares, eles retornaram ao local e logo que chegaram foram recebidos a tiros por um elemento até então conhecido por Gerlan. Usando um revólver calibre 38 o acusado efetuou disparos na guarnição, que no revide conseguiu alvejá-lo.

Gravemente ferido, Gerlan Souza Lass, irmão do primeiro traficante preso, foi socorrido pelos próprios militares ao Hospital Municipal de Santa Cruz Cabrália, onde acabou não resistindo e veio a óbito.

Com Gerlan, apontado como líder do tráfico de drogas em Barrolância e integrante de uma facção criminosa conhecida como MPA, os militares apreenderam um revólver calibre 38, com cinco munições deflagradas.

As últimas informações dão conta que Éder de Souza Lass, de 26 anos, foi indiciado por tráfico de drogas e corrupção de menores, enquanto o adolescente teve um auto de apreensão lavrado em seu desfavor e o mesmo será encaminhado ao Ministério Público. Os dois foram apresentados à sede da 23ª Coorpin de Eunápolis. (Da redação TN)