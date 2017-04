UNEB divulga gabaritos das provas do Vestibular 2017.2

A UNEB, por meio do Centro de Processos Seletivos (CPS), divulga os gabaritos das provas do Vestibular 2017.2.

Os candidatos podem conferir o seu desempenho no site aietec.com.br. De acordo com o edital da seleção, o resultado final deve ser divulgado a partir do próximo dia 29 de maio.

Vestibular UNEB 2017.2

As provas do Vestibular UNEB 2017.2 foram realizadas nos dias 23 e 24 de abril, em 95 estabelecimentos de ensino baianos, sendo 28 em Salvador e 67 no interior do estado.

Nesta edição do certame, 28.038 candidatos concorrem a 3.185 vagas oferecidas pela universidade, distribuídas em 112 opções de cursos de graduação presenciais, ofertadas nos campi de Salvador e em outras 22 cidades baianas.

Entre os cursos mais concorridos em Salvador estão Medicina (638 candidatos/vaga), Nutrição (77 candidatos/vaga) e Fisioterapia (68 candidatos/vaga).

Já no interior, houve maior procura pelos cursos de Direito oferecidos nos campi de Camaçari (38 candidatos/vaga), Juazeiro (37 candidatos/vaga) e de Jacobina (36 candidatos/vaga). (Da redação TN)