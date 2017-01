Unidos no crime: Pai e filhos são presos adulterando vidro de carro na Bahia

Pai e filho foram presos após serem flagrados adulterando o número de chassi no vidro de um carro roubado. Josenildo Oliveira, de 45 anos, e Jackson Natividade Oliveira, 19, foram apresentados nesta terça-feira, 3, na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), em Salvador.

A dupla foi detida nesta segunda, 2, na oficina Nildo Car, de propriedade de Josenildo e que fica no bairro Rio das Pedras, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A polícia esteve no local após verificar que o rastreador do carro Montana – de placa OUN-2689, roubado no dia 29 de dezembro – indicava que o veículo estava naquela localidade.

Quando chegaram na oficina, os policiais flagraram Jackson adulterando o número de identificação do automóvel. A Montana estava com um motor que pertence a outro automóvel e estava com uma placa clonada. Eles também acharam outro carro roubado, que foi depenado.

A Montana, que pertence a uma empresa de engenharia, foi roubada em Vila de Abrantes, em Camaçari, por três homens armados. O carro estava em posse de um funcionário, que teve o celular roubado.

Antes do flagrante desta segunda, os policiais já tinham procurado o carro no bairro Rio das Pedras, mas na ocasião não conseguiram localizá-lo.

Pai e filho foram autuados por receptação de produto roubado. Eles não quiseram falar com a polícia e a imprensa.

Coordenador do setor de investigação da delegacia, Getúlio Barbosa disse que não há indícios de participação deles nos roubos. A suspeita é que outras pessoas praticam o crime e entregam os veículos para o pai e o filho. (Informações: A Tarde)