UPB vai organizar marcha a Brasília contra bloqueio de empréstimo para a Bahia

O presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Eures Ribeiro (PSD), afirmou nesta quarta-feira (16) que pretende organizar uma marcha dos prefeitos baianos até Brasília, para cobrar a liberação do empréstimo de R$ 600 milhões do Banco do Brasil ao estado. A concessão já havia sido publicada no Diário Oficial da União, mas foi bloqueada, segundo parlamentares da base do governador Rui Costa, por intervenção do DEM, partido do prefeito ACM Neto, junto ao presidente Michel Temer.

Segundo Eures, também prefeito de Bom Jesus da Lapa, a iniciativa será discutida em uma reunião da UPB na quinta (17). “Acho uma injustiça muito grande os estados fazerem seus financiamentos e a União não homologar o empréstimo. A postura da União com estados e municípios deve ser de ajuda, principalmente em momentos de crise que o país atravessa”, criticou. (Da redação TN)