US$ 60 mil: “Abraãozinho”, natural de Nova Viçosa, é preso no Paraguai com mais dois supostos membros do PCC

Nas últimas semanas uma ação da Polícia de Investigação Criminal do Paraguai culminou na prisão de dois suspeitos de integrarem o facção criminoso brasileira PCC (Primeiro Comando da Capital) e de um indivíduo apontado como um dos maiores traficantes do sul da Bahia, que tem sua área de atuação em Teixeira de Freitas, Nova Viçosa, Mucuri, Posto da Mata e Itabatã. A prisão aconteceu em Ciudad del Este, no momento que os acusados transitavam em dois carros, sendo um Volkswagen Gol, de cor branca e um Audi, de cor cinza, que estava sem placa.

Os suspeitos foram identificados como Antônio Abraão da Silva, o “Abraãozinho”, de 28 anos, que ultimamente vinha residindo em Posto da Mata, José Félix da Silva e Rovilho Alekis Barboza, o “Bilão”, esse último que possuía um mandado em aberto no Brasil, por tráfico de drogas. Com os acusados foram encontrados, além dos veículos, um revólver calibre 38 municiado com 5 cartuchos, uma pistola “Ponto 40” e dois carregadores, um com 08 munições e outro com 12, uma câmera digital profissional, 18 aparelhos celulares e mais de US$ 60.000 (sessenta mil dólares).

Segundo a Polícia do Paraguai, o trio é suspeito de fazer parte do PCC, e estaria no país comprando drogas e armas. Os veículos e todos os materiais apreendidos foram conduzidos e apresentados na sede da Polícia de Alto Paraná. O Ministério Público foi acionado e também acompanha o caso. A Polícia paraguaia segue investigando o trio e outros comparsas que supostamente estariam no país. (Da redação TN)

