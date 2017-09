Usuários reclamam de instabilidade no WhatsApp

O WhatsApp começou a apresentar algumas instabilidades no funcionamento durante a tarde desta quinta-feira (31). O aplicativo não está funcionando normalmente e vários usuários relatam dificuldades para enviar e receber mensagens. O problema está afetando dispositivos Android, iPhone (iOS) e também a versão web. Além do Brasil, a falha afeta usuários no mundo todo, a maior parte de reclamações vem de moradores da Europa, segundo registros do Outage Report.

De acordo com a assessoria do WhatsApp o aplicativo de fato está com instabilidades, mas deve ser solucionado em breve. nota “Nós estamos cientes da questão e estamos trabalhando para resolvê-la”, diz a nota da empresa.

O aumento de reclamações sobre o funcionamento começou por volta de 12:14 (horário de Brasilia). Segundo o site Down Detector, que mapeia o funcionamento de serviços online, as principais reclamações estavam relacionadas ao acesso, envio de mensagens e a uma falha geral no app.

Nessa mesma faixa de horário, os usuários começaram a reclamar também nas redes sociais. No Twitter o assunto entrou para os Trends Topics. O Google Trends também registrou um aumento na busca pelo termo “WhatsApp fora do ar”. (Da redação TN)