Velho conhecido da polícia é perseguido e surrado por populares após mais um furto em Teixeira de Freitas

A Central da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar de Teixeira de Freitas (CIPM), foi acionada por populares, informando que um suspeito teria invadido uma residência na Rua da Glória, no Bairro Vila Caraípe, e que o mesmo teria furtado um celular e uma carteira. O suspeito foi perseguido por moradores da casa invadida e, posteriormente, houve uma comoção popular, e todos passaram a ajudar na perseguição do suspeito, que adentrou em uma área de brejo, mas, foi alcançado e capturado pelos populares, que resolveram fazer justiça com as próprias mãos.

Mas, uma guarnição do 1º Pelotão da 87ª CIPM chegou rápido ao local, evitando assim, o linchamento do acusado. Os policiais fizeram a intervenção no momento que o mesmo estava sendo agredido. Então, o suspeito foi detido, e conduzido até a Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas (DT), onde foi apresentado à autoridade policial, para as devidas providências. Foram apresentados também, o celular e a carteira que foi furtada pelo indivíduo. A vítima também acompanhou os militares para o registro na delegacia.

O acusado foi identificado como Diogo Gomes Silva, o “Russo”, de 28 anos de idade. Segundo a polícia, Diogo tem uma vasta ficha criminal, com diversas passagens por roubos e furtos. Segundo o acusado, ele é viciado em drogas, e que comete os delitos para manter o vício. Os policiais militares, a vítima e o acusado foram ouvidos pela a delegada Maria Luíza Ribeiro, de plantão na sede da 8ª Coorpin, que posteriormente tomou as medidas cabíveis no âmbito judicial.

As últimas informações dão conta que Diogo Gomes Silva, o “Russo”, de 28 anos, permanece preso à disposição da Justiça. (Da redação TN)