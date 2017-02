Vende-se uma chácara num paraíso em Cumuruxatiba

Vende-se encantadora Chácara no povoamento dos Guedes, as margens do córrego do Ibassuaba, a 6 quilômetros do balneário de Cumuruxatiba, no litoral norte do município de Prado.

Sediada no Km-06 da Rodovia BA-001, no trecho Cumuruxatiba/Foz do Rio Cahy.

Trata-se de uma área de 13.680m², superior a um hectare e equivalente a três tarefas e meia.

A Chácara fica entre as quatro paias mais belas do litoral norte do Prado: Moreira, Ibassuaba, Calambrião e Cahy.

A casa principal é banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda e sob as inúmeras árvores frutíferas.

A Chácara possui uma casa de quatro águas, toda varandada, com dois quartos, uma suíte, sala, cozinha, um banheiro social e barzinho residencial.

O imóvel ainda possui uma área externa com uma cozinha e mais dois banheiros. E mais um imóvel comercial com varanda de 210 metros quadrados.

O local também é munido de um frutuoso pomar com abundante água de coco, laranja, manga e várias outras árvores frutíferas que na época do verão promove as frutas subtropicais da região.

Ainda possui um Campo Socyte, um pomar produtivo, uma casa para caseiro, energia elétrica, água encanada e sinais de celular OI e TIM.

Os interessados falar com o proprietário “Gileno” nos telefones:

(73) 9 8827-8873

9 8807-4564

9 9106-7432

9 8838-3401