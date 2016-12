Vendedor morre após acidente automobilístico na BR-101, próximo ao trevo de Teixeira de Freitas

Um violento acidente por volta de 19h deste domingo, dia 25 de dezembro, no Km 876 da BR-101, no perímetro urbano de Teixeira de Freitas, terminou com a morte do vendedor de produtos alimentícios, José de Souza Amaral, o “Zequinha”, de 53 anos.

A colisão envolveu um veículo Chevrolet Kadett, de cor branca, placa GQD-7767 e uma motocicleta Honda Fan 125cc, de cor vermelha, placa JQJ 5875, ambos licenciados em Teixeira de Freitas.

O choque foi tão violento que o carro desceu a ribanceira e partes do motociclista ficaram espalhadas pelo asfalto. O motociclistas, que morreu na hora, retornava de uma propriedade rural, onde produziria embutidos, que depois ele mesmo comercializava na cidade.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O trânsito enfrentou lentidão no trecho da batida e precisou de orientação dos agentes da Polícia Rodoviária Federal – PRF.

Motorista preso

O motorista do Kadet, Nilton Silva Gomes, de 43 anos de idade, disse que não teve como evitar a colisão, já que o motociclista teria invadido a sua mão de direção. Ainda no local do acidente, ele foi submetido ao teste do bafômetro e como o equipamento comprovou que o mesmo havia ingerido bebida alcoólica, acabou preso e encaminhado à sede da 8ª Coorpin, onde permanece à disposição da Justiça. O condutor e o carona não se feriram com gravidade. (Da redação TN)