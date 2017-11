Vereador Adriano Souza perfura poço para levar água potável aos moradores do Santa Rita em Teixeira de Freitas

Na manhã deste domingo (12/11), o vereador Adriano Santos Souza (Podemos), promoveu um gesto de grandeza. Com recursos próprios o jovem vereador mandou perfurar em um terreno de propriedade da Prefeitura Municipal, na Rua Lauzane, ao lado do Campo de Areia, um poço artesiano. Conforme o vereador Adriano Souza o objetivo principal é ajudar às famílias mais necessitadas que precisam da água potável e não tem dinheiro para pagar pela água mineral e também pelo abastecimento através dos carros pipas diante da constante escassez de água encanada que o bairro vem sofrendo e, tendo em vista ainda que a água da EMBASA não é propícia para o consumo.

De acordo com o vereador Adriano Souza é de conhecimento de todos a grande dificuldade que vem passando a população de Teixeira de Freitas em algumas regiões da cidade. E no bairro Santa Rita não tem sido diferente, onde a população já vinha reivindicando já algum tempo que fosse perfurado um poço artesiano no bairro. Segundo o vereador Adriano Souza com a conclusão da perfuração do poço, ele vai buscar agora o apoio da Prefeitura Municipal para construir a estrutura física do local e também construir um chafariz no local para atender toda a população do Santa Rita e dos bairros vizinhos como Jardim dos Pioneiros e Ouro Verde.

Para tentar amenizar a situação o poço foi perfurado com recursos próprios do vereador Adriano Souza que objetiva doar essa água sem nenhum fim lucrativo para as pessoas que mais precisam. “Eu não sou dono da água, quem manda em tudo é Deus e eu só tenho que agradecer a ele por poder realizar mais esse projeto que foi perfurar um poço para dar água ao povo que tem sede e não pode pagar. Simplesmente trata-se de mais um sonho realizado da comunidade do Santa Rita” disse Adriano Souza.

A obra da abertura do poço artesiano tem 96 metros de fundura e foi perfurada pela Manancial Poços Artesianos, uma das empresas de maior referência nesta espécie de obra no extremo sul da Bahia que conta com uma estrutura exclusiva para a manutenção de poços artesianos, gerenciamento de sistema alternativo de abastecimento e possui um departamento de geologia para fazer a regularização do seu poço.

Segundo o empresário Vinicius Rodrigues, a Manancial Poços Artesianos é uma empresa dinâmica que atua no ramo de projetos, construção, perfuração, manutenção, adequação e regularização de poços tubulares profundos para captação de água e poços de monitoramento e, que no bairro Santa Rita, a pedido do vereador Adriano Souza foi perfurado um poço com quase 100 metros de profundidade que irá beneficiar centenas de famílias com um líquido precioso proveniente da fonte hídrica.

O vereador Adriano Souza ainda acrescentou que a partir de agora ele e o prefeito Temóteo Brito (PSD), farão com que a Prefeitura Municipal implante um Chafariz de utilização pública na localidade que será de grande serventia para aquela comunidade que sonha com o benefício há vários anos no intuito de ter um maior conforto e comodidade para as donas de casa e para os usuários em geral que possam fazer uso deste tão sonhado Chafariz. Onde além da água portável pronta para o consumo que irá beneficiar de maneira grandiosa todos os moradores daquela região do bairro Santa Rita, haverá também um local aconchegante e que seja munido de banheiros públicos, jardim, serviços de paisagismo, bebedouros para animais domésticos, criando um ambiente mais bonito e agradável para moradores e visitantes. (Por Athylla Borborema)