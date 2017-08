Vereador Agnaldo da Saúde destaca a importância das obras de asfaltamento para Teixeira de Freitas

Na manhã desta quinta-feira, dia 17 de agosto, quando lançava oficialmente as obras de pavimentação asfáltica na Avenida Santos Guimarães, no Bairro Bela Vista, o prefeito Temoteo Brito (PSD), fez questão de enaltecer o papel do Poder Legislativo de Teixeira de Freitas, que na sua opinião tem sido decisivo para que os benefícios cheguem à população. Brito destacou o emprenho dos vereadores e o poder de articulação do presidente da Câmara, Agnaldo da Saúde (PR), na aprovação dos projetos de interesse da cidade.

Segundo Agnaldo da Saúde, a chegada do asfaltamento numa rua, acaba beneficiando todo o bairro e às vezes toda a cidade. No caso específico da Avenida Santos Guimarães, Agnaldo falou de sua alegria pela pavimentação, uma reivindicação antiga dos moradores. “Já enfrentamos grandes embates na Câmara de Vereadores, por causa dessa avenida e das reivindicações da população. Estar presente aqui hoje acompanhando o início das obras, me traz um realização pessoal e o sentimento que estamos cumprindo com a nossa obrigação”, disse.

Ainda segundo Agnaldo da Saúde, ao fim do projeto anunciado pelo prefeito Temoteo Brito, de asfaltar 100 ruas, a cidade ganhará um novo aspecto de crescimento e desenvolvimento. “É difícil para o morador conviver com a poeira nos períodos mais secos e a lama durante a chuva. Isso que está acontecendo hoje é o cumprimento de um dever nosso, como gestores públicos”, completou.

Além de Agnaldo Teixeira Barbosa ‘Agnaldo da Saúde’, estiveram presentes vários outros vereadores, a exemplo de Valcy Vieira, Antônio Marques ‘Toinzinho’, Sargento Berg, Leonardo do Sindicato, Arnaldo Ribeiro ‘Arnaldinho’, Bernardo Cabral, Ronaldo Cordeiro e Juvenal de Etelvina ‘Juvenal das Laranjas’, esse último que é morador do Bairro Bela Vista. (Por Ronildo Brito)