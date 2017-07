Vereador Arnaldinho destaca importância de encontro dos educadores do MST em Teixeira de Freitas

Aconteceu de quinta-feira até esse último sábado, dias 27, 28 e 29 de julho, no Centro Educacional Professor Rômulo Galvão (CEPROG), em Teixeira de Freitas, o 29º Encontro Regional de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária, com o tema “30 anos do MST na Bahia e Agroecologia como Estratégia de Luta por uma Educação do Campo”.

As atividades, segundo a coordenação estadual do MST, contaram com a participação de 350 profissionais da educação que atuam nos assentamentos e acampamentos ligados ao movimento na região.

Entre os presentes estava o vereador Arnaldo Ribeiro ‘Arnaldinho’ (PT), que destacou a importância do evento, dando ênfase aos educadores que enfrentam e vencem o desafio de ensinar aos que moram no campo. “São guerreiros e guerreiras que merecem todo o nosso apoio. São pessoas abençoadas por Deus e que transformam as vidas de crianças, jovens e adultos”, disse. Além de Arnaldinho o também vereador teixeirense Marcílio Goulart (PT), participou do encontro.

Durante os três dias foram debatidos diversos temas que dialogam com o atual momento político e as lutas protagonizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), na região. Pensando nisso, algumas atividades tiveram foco na troca de experiências agroecológicas, através de oficinas de formação e a atuação dos educadores na educação Infantil, Básica, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Além disso, o encontro pretendeu aprofundar os estudos acerca da história do MST, no resgate dos 30 anos do Movimento na Bahia e nos princípios da educação do campo.

Para Eliane Kay, do Coletivo Estadual de Educação, os encontros de educadores são fundamentais para garantir o amadurecimento do debate da educação do campo e da agroecologia como estratégia de luta, principalmente, com o fechamento de escolas e a necessidade de reforça e massificar as bandeiras da classe trabalhadora.

“Na qualidade de legislador, fiz questão de participar do encontro, pois conheço de perto e sei do valor da educação nos assentamentos e acampamentos. A Coordenação do MST está de parabéns pelo encontro, que marcou a importância de uma atenção maior dos governantes para com relação às reivindicações dos assentados e acampados”, falou Arnaldinho. O secretário de Educação do município de Teixeira de Freitas, Ermon Freitas, também participou do encontro. (Por Ronildo Brito)