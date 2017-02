Vereador Arnaldinho diz que construção de “Praça” é fruto de um esforço coletivo no Cidade Nova

Na sessão plenária da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas na manhã desta última terça-feira (21/02), o vereador Arnaldo Ribeiro Souza Junior, o “Arnaldinho” (PT), comemorou o andamento das obras da Praça Pública do bairro Cidade Nova (antigo Loteamento Nanuque) na zona leste da cidade que já está com 30% dos seus trabalhos feitos.

O vereador Arnaldinho informou que a obra nasceu de uma parceria pública privada na época da gestão do prefeito João Bosco (PT), por ocasião em que ele era o titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, quando um TAC – Termo de Ajustamento de Conduta foi firmando entre o proprietário do Loteamento e a Prefeitura Municipal.

A obra iniciou logo nos primeiros dias de janeiro deste ano e o próprio vereador Arnaldinho um dos precursores do projeto da praça, apresentou o Projeto de Lei do Legislativo nº 005/2017, que dispõe sobre a denominação do referido logradouro público. A Praça Pública depois de pronta, passará a se chamar Praça Hilton Alves Junior, em homenagem a um desportista que foi morador do vizinho bairro Castelinho e faleceu no bairro Caminho do Mar em 27 de maio de 2012.

Conforme o vereador Arnaldinho a praça em construção no bairro Cidade Nova receberá uma quadra poliesportiva, uma quadra de areia, playground para criançada, academia popular, iluminação, posto policial e banheiros públicos. Segundo o vereador Arnaldinho, o projeto da praça é um dos mais modernos e está chegando para valorizar ainda mais a vida daqueles moradores.

O projeto contempla os desportistas, estudantes, crianças, adultos, os pais e os seus animais. Os banheiros serão com acessibilidade e o espaço é grande para atender bem os seus habitantes. “Estamos felizes de ver que finalmente a obra está andando bem e que em breve a comunidade vai poder desfrutar de mais este benefício tão aguardado pelos moradores”, salienta o vereador Arnaldinho.

E acrescenta o parlamentar: “A praça está sendo construída fruto de uma bela parceria pública privada e será um instrumento fundamental que servirá de ponto de encontro de amigos e famílias, para papear, passear com os animais ou para levar as crianças para brincar no parquinho. Um dos grandes problemas que muitas das pessoas reclamam quando vão as praças é que não encontram banheiros. Já na Praça Hilton Alves Junior haverá banheiros públicos e torneiras disponíveis aos seus usuários”, festejou o vereador Arnaldinho.

De acordo com o engenheiro civil Mauricio Antônio Alves Rios, responsável pela obra da praça, a parceria vai garantir aos moradores um espaço de lazer e para a prática de atividades esportivas. Será implantada uma academia de ginástica ao ar livre com equipamentos modernos como twisth triplo e lateral, remador, roda dupla, puxador duplo, torre de elevação de braço e bicicleta individual. O local ainda receberá iluminação especial, construção de calçadas, serviços de infraestrutura, colocação de grama, parquinho, bancos e mesas. A previsão para obra ficar pronta é no final de maio, caso a chuva não impeça o andamento de algumas etapas da obra. (Por Athylla Borborema).