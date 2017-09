Vereador Arnaldinho indica feira livre para o Castelinho

Na sessão da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, na manhã desta quinta-feira, dia 21 de setembro, o vereador Arnaldo Ribeiro Souza ‘Arnaldinho’ (PT), tendo em vista às constantes solicitações dos moradores da região leste da cidade, apresentou uma indicação pedindo ao Executivo Municipal a implantação de uma feira livre nas imediações da Rua Cedro, no Bairro Castelinho.

“Em reunião com os moradores dos bairros Castelinho e Irmã Dulce, me foi solicitado o empenho para tornar possível essa feira livre, visto que essas duas comunidades e outras da região leste, ficam distantes do centro da cidade. A implantação da feira livre, além de facilitar o acesso da população dessas comunidades ao comércio livre, representa também avanços nas áreas social, cultural e econômica”, justifica Arnaldinho.

Ainda na sessão dessa quinta-feira, dia 21, Arnaldinho voltou a pontuar sobre um compromisso assumido pelo prefeito Temóteo Brito (PSD), em asfaltar quatro ruas do Castelinho, bairro que é base eleitoral do vereador. Sobre a inauguração do painel eletrônico de votação da Câmara, o petista assinalou sua alegria de participar desse momento de transparência nas votações do Legislativo e elogiou o esforço o presidente da casa, Agnaldo Teixeira Barbosa ‘Agnaldo da Saúde’. (Por Ronildo Brito)