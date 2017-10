Vereador Arnaldinho propõe aquisição de “Castramóvel” para proteger cães e gatos de Teixeira de Freitas

Na sessão da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas na manhã da última quarta-feira (25/10), sob a presidência do vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), o vereador Arnaldo Ribeiro Souza Junior, o “Arnaldinho” (PT), apresentou o Projeto de Lei do Legislativo nº 0041, de 23 de outubro de 2017, que dispõe sobre o controle populacional de cães e gatos através de uma unidade móvel municipal, por meio do “Projeto Castramóvel Municipal” de esterilização e de educação do município de Teixeira de Freitas.

O Projeto de Lei do vereador Arnaldinho contempla uma demanda antiga dos defensores dos animais e de toda aquela população que ama os animais: a castração. Para o parlamentar, a castração animal é uma solicitação de todos que gostam e sabem cuidar bem dos animais e lamentam o sofrimento destes cães e gatos com inúmeras dificuldades ao serem abandonados nas ruas.

Visando atender a esta necessidade o Projeto de Lei do vereador Arnaldinho propõe sobre o controle populacional de cães e gatos através de uma unidade móvel. O vereador alerta que quanto mais cedo o animal doméstico for castrado, obedecendo a idade mínima estabelecida pelo Ministério da Saúde, melhor se recupera e a idade média do animal aumenta consideravelmente, saindo dos normais 4 anos para até 14 anos de vida.

Lembra ainda o vereador Arnaldinho que a castração previne no caso dos machos o câncer de próstata e nas fêmeas o câncer de mama, além de evitar o crescimento populacional dos animais de rua. E se o município conquistar com o governo federal o “Castramóvel” proposto, a castração será de graça e, antes de receber o procedimento, os cães e gatos passam por uma triagem para avaliar se o animal tem condições de fazer cirurgia. Os que forem reprovados são substituídos por outros que estão em uma fila de espera. (Por Athylla Borborema).