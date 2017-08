Vereador Arnaldinho propõe o Projeto Soletrando para as Escolas Municipais de Teixeira de Freitas

Na sessão da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, na abertura dos trabalhos legislativos do segundo semestre do ano, na manhã de quarta-feira do último dia 2 de agosto, o vereador Arnaldo Ribeiro Souza Junior, o “Arnaldinho” (PT), teve uma indicação legislativa aprovada pelo parlamento requerendo ao Poder Executivo Municipal que encaminhe ao Poder Legislativo, o Projeto de Lei versando sobre a implantação do Projeto Soletrando nas escoas públicas do município de Teixeira de Freitas.

Segundo o vereador Arnaldinho, o objetivo geral do Projeto Soletrando é sensibilizar os alunos para a importância da escrita ortográfica correta, objetivando a formação de cidadãos capazes de comunicar-se de maneira efetiva em todos os setores da sociedade. E visa ainda conscientizar a criança da importância da escrita correta, como meio para ampliar seu conhecimento, facilitar sua comunicação e formar a base para o próprio processo de aprendizagem, através de uma competição saudável.

“É importante ensinar ortografia. Assim, sem abrir mão da leitura e produção de textos, como eixos orientadores do trabalho com a língua, penso que é preciso ensinar ortografia. O projeto é um dos mais importantes do país e Teixeira de Freitas vive o momento de conquistá-lo”, disse o parlamentar.

E acrescentou: “Trata-se de um projeto elaborado em conjunto com os professores do grupo gestor, ouvindo as sugestões dos pais e demais envolvidos para que prevaleça a competição saudável geradora de uma aprendizagem significativa. O objetivo deste projeto é incentivar e motivar os educandos através de uma competição saudável, visando à ampliação do vocabulário, compreensão do significado das expressões e ortografia correta das palavras”, enfatizou o vereador Arnaldinho. (Por Athylla Borborema).