Vereador Arnaldinho propõe redução para 10% da taxa de esgoto sob a conta de água em Teixeira de Freitas

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, na manhã desta quarta-feira (16/08), sob a presidência do vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), os vereadores teixeirenses debateram e apreciaram o Projeto de Emenda Modificativa nº 01/2017, ao Projeto de Lei nº 14/2017, de autoria do vereador Arnaldo Ribeiro Souza Junior, o “Arnaldinho” (PT) que altera o artigo 1º do Projeto de Lei do Legislativo nº 14/2017, de 15 de Maio de 2017”, de autoria do vereador Jonathan de Oliveira Molar (SD).

O projeto principal do vereador Jonathan Molar que dispõe sobre a redução para 40% do percentual cobrado de tarifa do serviço de esgotamento sanitário no município de Teixeira de Freitas, nas condições em que especifica o referido Projeto de Lei, ainda em tramitação nas comissões do Poder Legislativo. Já a emenda do vereador Arnaldinho sugere que seja cobrada apenas uma taxa de 10% da rede de esgoto sobre a conta de água do usuário.

A emenda é para reduzir a taxa de esgoto cobrada pela concessionária EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A., em Teixeira de Freitas, que segundo o vereador Arnaldinho, é uma cobrança injusta. “Sei que não será fácil, mas inicio hoje essa LUTA! Tenho certeza que terei o apoio dos meus colegas vereadores para aprovação dessa emenda sobre o Projeto de Lei do meu ilustre colega vereador Jonathan Molar e espero contar também com o apoio do prefeito Temóteo Brito (PSD)”, disse Arnaldinho.

E acrescentou: “Todos nós sabemos que a prestação de serviços da EMBASA está longe do ideal e sabemos também que nem toda água consumida, principalmente nas residências, não vão para o esgoto e em minha opinião, pagar 100% de esgoto do que se consome de água é uma injustiça com a população e é essa injustiça que a nossa emenda quer reparar. Todo contrato de concessão estabelece que a cobrança seja feita com base em porcentagem no consumo de água de cada domicílio. Por isso, estamos propondo que seja cobrado apenas 10% sobre a conta de água do consumidor teixeirense”, frisou o vereador Arnaldinho. (Por Athylla Borborema).