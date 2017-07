Vereador Arnaldinho requer disponibilidade de internet grátis para os bairros da Zona Leste de Teixeira de Freitas

O vereador Arnaldo Ribeiro Souza Junior, o “Arnaldinho” (PT), apresentou uma proposição legislativa propondo ao Poder Executivo Municipal, que seja implantado mecanismos de acesso à internet Wi-Fi livre e gratuito nos bairros Irmã Dulce, Monte Castelo, Castelinho e com extensão aos demais bairros da zona leste de Teixeira de Freitas por meio do programa “internet social”.

Conforme o vereador Arnaldinho, colocar internet de graça para a população é uma ação que vai permitir que jovens e adultos tenham acesso gratuito à internet pela primeira vez na história política de Teixeira de Freitas. Segundo ele, a sua proposta é que os moradores passem a receber e promover uma melhoria em todos os indicativos da sociedade, inclusive proporcionando o lazer para os jovens e dando oportunidade a estes mesmos jovens que utilizem a Internet pública para promover os seus trabalhos escolares.

“A internet hoje é a principal fonte de informação, mas muitas pessoas ainda não têm acesso. Com a instalação desse equipamento, mais pessoas poderão se informar e também se entreter através das redes sociais, que são tão usadas hoje em dia. Minha intenção é disponibilizar um imóvel meu no bairro Castelinho para abrigar uma central de apoio com computadores e impressoras para que crianças, jovens e adultos possam ter acesso para desfrutar da internet para pesquisar e imprimir seus trabalhos de escola”, garantiu o parlamentar.

O vereador Arnaldinho explica que a ideia básica do serviço é disponibilizar o acesso à internet grátis por um tempo limitado e totalmente livre. O usuário pode acessar redes sociais e bancos, ou seja, tudo que ele faz com a internet de casa passe a fazer nesses locais públicos. O usuário vai poder ficar conectado por um período de 1 hora e, após esse tempo, a conexão vai ser cortada e reaberta após uma hora. O acesso deverá ser livre a qualquer página da internet, exceto as páginas que são reguladas pelo Marco Civil, como por exemplo, páginas de conteúdo pornográfico e prostituição. Isso é automaticamente bloqueado. (Por Athylla Borborema).