Vereador Arnaldinho requer esclarecimentos sobre obras do Posto de Saúde do Castelinho

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, na manhã desta quarta-feira (26/04), sob a presidência do vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), o vereador Arnaldo Ribeiro Souza Junior, o “Arnaldinho” (PT), apresentou um Requerimento Legislativo de n° 09/2017, requerendo ao Poder Executivo Municipal, cópia integral do contrato acompanhado da documentação comprobatória, referente a empresa vencedora da licitação do Posto de Saúde do bairro Castelinho, na zona leste da cidade.

Conforme o vereador Arnaldinho as obras da unidade estão atrasadas e a população está sem uma resposta sobre o retardamento da obra. Segundo o parlamentar, a instalação do Posto de Saúde do Castelinho sempre foi sonho e um desejo necessário daquela população e o início das suas obras significou uma conquista, mas o fracasso nas obras com suas paralisações frustraram os moradores do bairro que vem sofrendo com a falta de atendimento médico e outros serviços da saúde pública na comunidade.

O vereador Arnaldinho requereu no parlamento uma providência urgente da atual gestão em relação ao andamento da obra. Ele destaca que a unidade é muito esperada pela população do Castelinho, porque servirá para promover e proteger a saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.

“A Unidade Básica de Saúde é o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. É instalada perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem e, com isso, desempenha um papel central na garantia de acesso à população a uma atenção à saúde de qualidade. Na UBS, é possível receber atendimentos básicos e gratuitos em Pediatria, Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem e Odontologia”, ressalta.

E acrescenta: “E os principais serviços oferecidos são consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica. Portanto, não devemos permitir qualquer embaraço numa obra de tamanha importância para sua gente e o prefeito Temóteo Brito (PSD), precisa nos ajudar neste sentido para que a empresa responsável conclua sua missão”, enfatizou o vereador Arnaldinho.

O vereador Arnaldinho ainda foi o ator de um Pedido de Providência que requereu ao Poder Executivo Municipal, serviços urgentes de implantação de posteamento na Rua Manoel Pedro da Silva Neto Félix Correa, altura do nº 205, no bairro Castelinho. De acordo com o parlamentar proponente do pedido, neste trecho da via pública existe a noite uma longa faixa escura por falta de postes com luminárias para iluminar a região. (Por Athylla Borborema).