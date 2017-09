Vereador Belitardo requer construção da Praça Joana Angélica no Campus Paulo Freire da UFSB

A Câmara Municipal de Teixeira de Freitas sob a presidência do vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), realizou mais uma sessão ordinária na manhã desta última quarta-feira (13/09), por ocasião que o vereador Marcos Gusmão Pontes Belitardo (PHS) apresentou e teve aprovada pela unanimidade do parlamento uma indicação legislativa que requer do Poder Executivo Municipal a construção de uma área de lazer com jardim, iluminação especial e todos os demais preceitos necessários de uma área pública na Praça Joana Angélica, em frente ao Campus Paulo Freire da UFSB – Universidade Federal do Sul da Bahia.

O vereador Marcos Belitardo disse que a presente indicação legislativa busca analisar a importância do espaço para o lazer do cidadão no município. Para ele, o lazer é uma atividade de extrema importância, visto que o indivíduo necessita de momentos de descanso para manutenção de seu bem-estar, sendo este relacionado às suas necessidades individuais. Lembra que a agitação do dia-a-dia, todos necessitam destes momentos de lazer e eles podem ser desfrutados em diversos espaços públicos e a Praça Joana Angélica é uma área que fica em frente a uma Universidade Federal que precisa ser aproveitada em prol dos estudantes e dos moradores circunvizinhos para que o local seja bem aproveitado e se torne mais importante no desenvolvimento sustentável da cidade, mostrando-se essencial em seu planejamento para o alcance da relativa melhora na qualidade de vida de seus habitantes.

Segundo o vereador Marcos Belitardo, o lazer deve satisfazer as necessidades do cidadão, principalmente às necessidades de descanso e social. Para ele, o lazer está relacionado com a qualidade de vida, pois as pessoas estão trabalhando e estudando cada vez mais e Teixeira de Freitas está ficando cada dia mais agitação num ritmo acelerado de cidade grande. Para fugir dessa realidade, a população busca locais para descansar e sair da rotina. Por esse motivo enxerga que a cidade precisa oferecer aos seus habitantes e estudantes espaços como parques, centros comunitários, praças e centros de eventos. Há também a opção de lazer em espaços privados como shoppings, cinemas, bares e outros, no entanto, estes espaços se tornam acessíveis apenas à população que pode pagar por este serviço. Para Belitardo o lazer deve ser realizado no tempo livre de cada indivíduo, tempo este conquistado pelos trabalhadores. Nele devem ser realizadas atividades prazerosas, livre e de espontânea vontade, cuja opção é o que requer para a Praça Joana Angélica. (Por Athylla Borborema).