Vereador de Medeiros Neto tem o seu veículo tomado de assalto em Teixeira de Freitas

O vereador de Medeiros Neto, Chico da Vila, teve o seu veículo tomado de assalto por volta das 17h na última terça-feira (11), em Teixeira de Freitas.

Segundo relatos do parlamentar, um mecânico foi com seu veículo buscar peças numa loja, localizada às margens da BR-101 e no momento em que ele retornava, uma mulher e um rapaz apareceram na frente do carro. A mulher fingiu um desmaio, o motorista parou para prestar socorro e foi surpreendido por um terceiro elemento que colocou uma faca no seu pescoço e anunciou o assalto, assumindo a direção do veículo.

O motorista foi deixado em uma plantação de eucalipto nas proximidades de Rancho Alegre, em Caravelas, distante cerca de 15 quilômetros do local do assalto. Os assaltantes sempre deixaram claro que só queriam o veículo e não fizeram nada com a vítima.

Quando o mecânico conseguiu um telefone para informar ao vereador o que havia acontecido, já assava das 20 horas. O veículo, que tem monitoramento eletrônico, foi localizado nesta quarta-feira (12), escondido em um sítio em Conceição da Barra-ES.

Ainda não foi informado se o carro acabou sendo recuperado de fato, ou apenas houve a localização com base nos dados do rastreador. (Informações: Medeiros Dia a Dia)