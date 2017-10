Vereador de Salvador lamenta acidente que matou cinco pessoas na Chapada Diamantina

O vereador de Salvador e líder do PT na Câmara, Luiz Carlos Suíca, lamentou o acidente com um ônibus que fazia uma excursão de Itaberaba para Jacobina, na Chapada Diamantina, e deixou um saldo negativo de cinco mortos e quase 30 feridos na estrada (BA-421), entre Piritiba e Mundo Novo. A última quinta-feira (12) foi de dor, solidariedade e resignação para as famílias chapadeiras que lutavam para salvar os feridos e auxiliar os parentes.

“É um momento muito difícil, principalmente pelo acidente ter acontecido no Dia das Criança, tendo envolvido e vitimado uma criança de 2 anos e uma jovem de 16. Meus sentimentos às famílias das vítimas. Estamos à disposição das autoridades da região e caso necessitem de algo, o nosso mandato está aberto para todos. O governo da Bahia tem auxiliado os feridos e disponibilizado equipes e equipamentos para assegurar a recuperação, assim como as prefeituras locais”, salienta Suíca.

De acordo com o edil petista, a situação reflete ainda uma deficiência que a região da Chapada Diamantina tem. Suíca chama a atenção para a qualidade das estradas, para animais na pista e, sobretudo, a falta de sinal de telefonia móvel. “Quando fiz agenda na região tive uma grande dificuldade de me comunicar com as pessoas. Parece que estamos fora da órbita, telefonia móvel é fundamental nesses momentos de acidentes. Sem falar que é preciso ter maior fiscalização e segurança nesses veículos que trafegam na região, o uso do cinto, por exemplo, poderia ter evitado ou ajudado a preservar mais vidas”, completa. (Vitor Fernandes)