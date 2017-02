Vereador inova ao promover empreededorismo com o próprio subsídio em Conceição da Barra-ES

O vereador mais votado das últimas eleições municipais em Conceição da Barra, município do litoral do extremo norte do Espírito Santo, Walyson José Santos Vasconcelos, o “Mateusinho” (PP), 37 anos, um conhecido e popular comerciante do ramo de restaurante do balneário de Itaúnas, que obteve 900 votos, inovou com o seu mandato ao assumir este ano uma das cadeiras do parlamento de Conceição de Barra.

A inovação do vereador é que ele está municiando pessoas de baixa renda do município com equipamentos novos que possam contribuir no desenvolvimento profissional destas pessoas no caminho do empreendedorismo e sonha manter este trabalho durante os quatro anos de mandato.

O vereador Mateusinho com o seu primeiro salário de parlamentar doou um quite de equipamentos de salão de beleza a uma jovem da cidade que sonhava em ter o seu próprio negócio. Esta semana, no seu segundo mês de legislatura ele comprou uma bicicleta cargueira nova e doou a um vendedor de salgados da orla de Conceição da Barra que sempre vendeu suas guloseimas carregando suas bandejas, isopores e garrafas térmicas nas mãos.

“Eu fui pego de surpresa com o telefonema da sua assessoria me dando a informação que o vereador Mateusinho queria falar comigo. E ao atender o seu chamado, fui surpreendido com este presente maravilhoso que tanto vai facilitar a minha vida profissional. Nunca imaginei que uma ação solidária e involuntária de um vereador pudesse mudar a minha vida da noite para o dia. Não teria condições de comprar uma bicicleta agora. Mas o presente por esta atitude nobre veio numa boa hora e já posso agora ampliar as minhas vendas”, comemorou o vendedor de salgados Rubens Frigério Piva, 31 anos.

Segundo o vereador Mateusinho, a sua intenção é todo mês retirar do seu próprio subsídio de vereador uma quantia em dinheiro para motivar alguém do município ao empreendedorismo dando-lhe a ferramenta para buscar o seu sonho. “Nossa intenção é sempre contemplar uma pessoa de baixa renda do nosso município que vive sonhando com o seu objetivo. Nosso desejo é sempre oferecer o empurrão necessário para que esta pessoa busque o seu sucesso através da nossa pequena ajuda. Aconselho que toda pessoa deva escolher uma ideia e fazer desta ideia a sua vida, pensando nela, sonhando com ela e acreditando que o seu momento chegará”, motivou o vereador Mateusinho.

Recentemente o vereador Mateusinho conquistou através do seu aliado, o deputado federal capixaba Marcus Vicente (PP), uma emenda parlamentar no valor de R$ 3 milhões destinado aos setores da saúde pública, assistência social e indústria pesqueira. “As dificuldades são muitas atualmente no nosso município de Conceição da Barra, mas vamos trabalhar com retidão para resolvê-las”, disse.

E acrescentou: “Possuímos três mil pescadores cadastrados e 42 comunidades rurais para oferecer uma atenção especial, porque esta gente desempenha um papel social e econômico fundamental para o município da Barra, cujo município tem uma dívida muito grande com estes profissionais e com estas comunidades. E estes recursos que conquistamos por meio do deputado federal Marcus Vicente são necessários e importantes e já estão ajudando reduzir a pobreza e as desigualdades entre a zona rural e urbana e, sobretudo, promoverá a geração de emprego e renda”, comemorou o vereador Mateusinho. (Por Athylla Borborema).