Vereador Juvenal defende planejamento urbano para os próximos 30 anos de Teixeira de Freitas

Na sessão da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas sob a presidência do vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), o vereador Juvenal Etelvina Laureano, o “Juvenal das Laranjas” (Podemos) fez uso da Tribuna Livre da Câmara e cobrou um projeto de planejamento para a cidade de Teixeira de Freitas, alertando que o município é um dos mais promissores do interior do Brasil e ainda não existe um projeto de planejamento da cidade pensando nas futuras gerações.

O vereador Juvenal das Laranjas disse que o município precisa acelerar este processo e começar a se reunir com organismos, universidades, empresas privadas, entidades representativas, instituições técnicas e organizações não governamentais, para formalizar um projeto de Planejamento de Teixeira de Freitas para o futuro, diante de etapas de estudos técnicos sobre indicadores econômicos, sociais e urbanísticos da cidade, além de elaboração de metas e definições de prioridades, no mínimo, para os próximos 30 anos.

De acordo com o que defende o vereador Juvenal das Laranjas, o projeto não é um Plano Diretor nos moldes clássicos. O “Teixeira do Futuro” é suprapartidário e plural, ele incluirá todos os setores econômicos, sociais e culturais que envolvem a cidade e, a ideia do projeto é pensar em ações que nortearão a Teixeira de Freitas para as futuras gerações.

“Somos a 10ª maior cidade da Bahia e a 7ª maior cidade do interior do Estado e não podemos nos tempos atuais vivermos sem planejamento. Teixeira de Freitas precisa se planejar para os próximos 30, 40 ou 50 anos, precisamos pensar no futuro, se não, não ficaremos para a história e nem a nossas futuras gerações terão dias melhores do que os nossos atuais”, salientou o vereador Juvenal. (Por Athylla Borborema).