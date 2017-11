Vereador Juvenal quer orientação do 1º emprego para os alunos dos 8º e 9º anos em Teixeira de Freitas

O vereador Juvenal Etelvina Laureano, o “Juvenal das Laranjas” (Podemos), teve aprovada na Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, uma indicação legislativa que requer do Poder Executivo, a implantação de um projeto que estabeleça no município a semana de orientação profissional do 1º emprego para os alunos dos 8º e 9º anos da rede pública de ensino.

A proposição do vereador Juvenal das Laranjas, prevê identificar seus próprios interesses e sonhos para que, através de processo de escolha, ele seja capaz de se encontrar ou se identificar na profissão que escolherá para se preparar para o futuro. Neste sentido, a orientação profissional favorece a elaboração de um projeto de vida que inclui o contexto social e cultural, aliado a sua identidade pessoal e profissional.

Segundo o vereador Juvenal, a sua proposta é mostrar que através do autoconhecimento o aluno poderá se descobrir como pessoa, tomar consciência de seus gostos, tendências, pontos fracos e fortes e a partir daí tomar suas próprias decisões com mais autonomia e segurança. O objetivo da sua proposição, lembra o parlamentar, é contribuir de alguma maneira com os educadores, sejam eles formados academicamente ou não, nessa difícil tarefa de orientar e direcionar o melhor caminho ao aluno na sua escolha profissional.

Juvenal lembra que o projeto possibilitará aos alunos a compreensão das variáveis que interferem nas suas escolhas profissionais, oportunidade de ampliar as possibilidades de prosseguimento nos estudos, colaborando assim para o desenvolvimento do seu pensamento crítico em sua realidade social. O vereador entende que a escolha profissional deve ser destinada a todos os públicos, sendo um processo gradativo, independente da idade, da classe social ou cultural.

Conforme o vereador Juvenal das Laranjas, tendo em vista a alta competitividade no mercado de trabalho que requer profissionais cada vez mais competentes e com a necessidade de se manter nesse mercado, torna-se fundamental que a pessoa saiba como planejar o seu futuro profissional, pensar no rumo que deve seguir e saber como preparar o seu projeto de vida.

Para Juvenal, a importância da Orientação Profissional é se promover um espaço de discussão e reflexão sobre os aspectos da vida profissional, social e cultural, investigar quais os limitadores da carreira e proporcionar condições para que a própria pessoa faça ou reafirme sua escolha, levando em conta a satisfação pessoal, os aspectos financeiros e o atual mercado de trabalho. (Por Athylla Borborema).