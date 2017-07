Vereador Marcílio diz que transporte público gratuito é possível em Teixeira de Freitas

O vereador Marcílio Carlos Goulart (PT), na última sessão ordinária da Câmara de Teixeira de Freitas, em 12 de julho, apresentou uma indicação, propondo ao Poder Executivo Municipal, a criação de um transporte circular urbano municipal gratuito, para atender principalmente famílias cadastradas no Cad Único, e de renda semelhante, com o itinerário.

Sugerindo que as linhas deverão perfazer as Avenidas Presidente Getúlio Vargas; Marechal Castelo Branco; Zilda Arns (antiga Paulo Souto); Padre José de Anchieta e Kaikan, além das ruas Estados Unidos, no bairro Ulisses Guimarães; Abílio Alves Fernandes, no bairro Vila Vargas, em sentido horário e anti-horário, com gratuidade.

O vereador Marcílio Goulart disse o transporte público gratuito já foi adotado em diversas cidades de grande, médio e pequeno porte. E em cidades do nível de Teixeira de Freitas, o modelo gratuito de transporte público tem se mostrado possível, com diversos exemplos pelo mundo. Para ter acesso ao direito de usar o sistema de graça, as pessoas deverão se cadastrar provando que são residentes no município e que contribuem com seus impostos para a prefeitura local.

Para muitos é improvável que uma cidade do porte de Teixeira de Freitas com um sistema de transporte largamente utilizado torne seu uso gratuito. Para os críticos da proposta dizem que o sistema deve onerar os cofres públicos. Mas para quem defende a proposta do vereador Marcílio Goulart, a simples razão de que essa política levará a uma utilização grande do serviço, a cidade precisará ampliar muito o número de veículos e operadores para responder à demanda.

“Ficou evidente no Brasil em 2013, quando manifestações convocadas por ativistas contra o aumento da passagem de ônibus levaram a protestos com a participação de milhões de pessoas, gerando uma crise política de nível nacional. Mas foram greves e manifestações de cidadãos inconformados com o custo de usar ônibus. E a minha proposta para Teixeira de Freitas é que o município comece com um modelo alternativo, sem precisar mexer nas regras da empresa detentora da concessão pública do transporte coletivo, iniciando com apenas um ônibus, depois dois, três ônibus para entender a resposta da população com um transporte público totalmente gratuito, como ocorre com a educação e o sistema de saúde”, enfatizou o vereador Marcílio Goulart. (Por Athylla Borborema).