Vereador Marcílio Goulart promove evento destinado às crianças e reforça atividades de lazer nos bairros de Teixeira de Freitas

Depois de realizar um dia de lazer para as crianças da URBIS e bairros vizinhos, na ocasião do Dia das Crianças, 12 de outubro, o vereador Marcílio Goulart, diz que viu a necessidade de fomentar o lazer e a economia dos bairros por algo denominado de domingo na praça.

De acordo com o vereador, mais de mil crianças acompanhadas dos pais, compareceram na praça da Urbis, para um dia de lazer e brincadeiras, proporcionadas por ele e parceiros do projeto. Também participou do evento o grupo musical Kadência Carioca, que por meio da música fomenta o incentivo à cultura do samba.

A proposta de Marcílio, é que soluções incentivadas pelo poder executivo possam fomentar essas práticas nas praças dos bairros ou nos locais destinados a elas, com o objetivo de promover o bem estar das pessoas, e a alegria das crianças, como opção dos pais para passearem com seus filhos.

O vereador recebeu o secretário de Esporte, Anderson Pinto no evento, e falou da necessidade de mais lazer para a cidade. Na oportunidade parabenizou o secretário pela iniciativa de fomentar o lazer aos domingos na Avenida Getúlio Vargas, alertando o mesmo sobre a necessidade do mesmo projeto ser desenvolvido nos bairros da cidade.

Marcílio afirma ainda que é comum encontrar pelas esquinas, praças e pontos de encontro, pelas noites da cidade, pequenos comerciantes ambulantes, vendendo pasteis, churrasquinhos, sucos, salgados e muitas outras guloseimas. “Também, poderiam ser ofertadas para eles, capacitações gratuitas para a condução dos seus pequenos negócios, além de propor para eles a formalização por meio do MEI”, disse.

E acrescentou: “Precisamos fomentar o encontro entre as pessoas, para que possam conversar, conhecer seus vizinhos, levar as crianças para brincar, para a socialização nos bairros em que moram”. (Com informações de Sammy Chagas)