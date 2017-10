Vereador Marcílio Goulart propõe a denominação da Policlínica Padre Apparecido Rodrigues Staut

Na sessão da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas na manhã da última quarta-feira (25/10), sob a presidência do vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), o vereador Marcílio Carlos Goulart (PT), apresentou o Projeto de Lei do Legislativo nº 37/2017, de 16 de outubro de 2017, que dispõe sobre a alteração da denominação de edificação pública e dá outras providências, propondo em que a Policlínica do Extremo Sul da Bahia, a ser inaugurada no próximo dia 17 de novembro em Teixeira de Freitas, passe a denominar-se Policlínica Padre Apparecido Rodrigues Staut.

O vereador Marcílio Goulart propõe uma homenagem ao imortalizar o ex-prefeito de Teixeira de Freitas, Apparecido Rodrigues Staut que nasceu no dia 20 de junho de 1936, em Quatiguá, no Estado do Paraná e morreu no dia 16 de agosto de 2016, aos 80 anos de idade. Foi ordenado Padre no dia 15 de agosto de 1964 e em 1999, foi outorgado pelo Papa João Paulo II, com o título de Monsenhor, uma honraria eclesiástica conferida pelo Papa a sacerdotes da Igreja Católica por serviços prestados à Igreja ou pelo exercício de funções eclesiásticas de governo ou de diplomacia. Nos anos de 1998 e 1999 se tornou secretário Municipal de Assistência Social no governo do médico Wagner Mendonça. Com mérito recebeu da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas o título de Cidadão Honorário, no ano 2000.

Ainda no ano 2000 foi candidato a prefeito por Teixeira de Freitas e obteve 14.506 votos, tendo ficado em 2º lugar. Em 2002, foi candidato a deputado federal e obteve a maior votação já alcançada por um político do município com 18.205 votos e ficou sendo o primeiro suplente da sua coligação no estado. Em 2004, disputou novamente a eleição para prefeito e venceu o pleito com 21.784 votos e foi reeleito em 2008 com 28.794, tendo governado Teixeira de Freitas por duas ocasiões, nas gestões 2005/2008 e 2009/2012. Sua maior marca nos seus dois governos foram obras de asfaltamento de ruas, investimento na saúde pública e desenvolvimento social. (Por Athylla Borborema).